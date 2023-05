Linke: Asylbewerbern ohne Straftaten Aufenthaltstitel geben

Vanessa Müller, aufgenommen am Rande des Landesparteitags von Die Linke Mecklenburg-Vorpommern. © Frank Hormann/dpa

Die in Mecklenburg-Vorpommern an der Landesregierung beteiligte Linke hat unmittelbar vor Beginn des Bund-Länder-Flüchtlingsgipfels am Mittwoch weitreichende Forderungen zum Aufenthaltsrecht vorgelegt. So sollten alle Asylbewerber, die strafrechtlich nicht auffällig geworden sind, einen dauerhaften Aufenthaltstitel erhalten, erklärten die beiden Landesvorsitzenden der Partei in Mecklenburg-Vorpommern, Vanessa Müller und Peter Ritter.

Schwerin - Auf diese Weise würden die Verwaltungen entlastet, meinten die beiden Politiker. Migranten könne ein menschenwürdiges Leben ermöglicht werden und sie könnten in den Arbeitsmarkt gebracht werden. Menschen dürften nicht daran gemessen werden, wo sie geboren seien, sondern wie sie sich verhielten und was sie leisteten. „Wir müssen Menschen mit offenen Armen empfangen und jenen helfen, die seit Jahren oder Jahrzehnten im deutschen Asylsystem feststecken.“ Stelle eine Person einen Asylantrag, folge bisher ein langer und oft aussichtsloser Prozess.

Die CDU reagierte prompt und warf der Partei einen „asylpolitischen Blindflug“ vor. „Eine uneingeschränkte Vergabe von dauerhaften Aufenthaltstiteln an alle Asylbewerber, die nicht straffällig geworden sind, würde gegen das Rechtsstaatsprinzip verstoßen“, sagte Landesparteichef Franz-Robert Liskow. Er kritisierte zudem, dass Linke und SPD unterschiedliche Positionen einnähmen. So mache man sich als Landesregierung unglaubwürdig. dpa