Linke: Ermittlungen gegen Polizisten keine Einzelfälle

Der innenpolitische Sprecher der Linken-Fraktion Michael Noetzel spricht in Schwerin. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Die Linksfraktion in Schwerin sieht in den Ermittlungen gegen fünf Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern wegen Zweifeln an der Verfassungstreue keine Einzelfälle. „Unklar bleibt jedoch, wie viel des Eisbergs noch immer im Verborgenen liegt“, sagte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Michael Noetzel, am Donnerstag in Schwerin.

Schwerin/Rostock - Am Dienstag wurden die Privat- und Büroräume von drei Polizisten aus dem Einzugsbereich des Präsidiums Rostock und von zwei Beamten der Wasserschutzpolizei durchsucht. Die Zentrale in Rostock ist für große Teile Mecklenburgs verantwortlich. Laut einer Sprecherin fielen die Beamten im Zuge der Ermittlungen rund um das rechtsextreme Prepper-Netzwerk „Nordkreuz“ auf. Es stand im Verdacht, sich unter anderem mit dem Horten von Waffen und Munition auf den von seinen Mitgliedern befürchteten Zusammenbruch der gesellschaftlichen Ordnung vorzubereiten.

Noetzel bezeichnete es als erschütternd, dass Personen, die mit „Nordkreuz“ in Verbindung stehen, weiter aktiv seien. „Ich begrüße es, dass das Innenministerium auch mehr als fünf Jahre nach der Enttarnung des Nordkreuz-Netzwerks die internen Ermittlungen weiter vorantreibt“, sagte er. Die weiteren Ermittlungen müssten transparent erfolgen, um verloren gegangenes Vertrauen wieder herzustellen. dpa