Linke-Landtagsfraktion beginnt Winterklausur

Die Landtagsfraktion der Linken berät seit Donnerstag bei einer Winterklausur über ihre Arbeitsschwerpunkte in diesem Jahr. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) stellte ihr Programm den Abgeordneten vor, wie eine Fraktionssprecherin berichtete. Fraktionschefin Jeannine Rösler sagte, das Programm werde die Bedingungen für Lehrkräfte und Schüler verbessern.

Schwerin - So würden die Voraussetzungen geschaffen, dass an den Schulen ein gesundes Mittagessen angeboten werden könne. „Es wird ein kostenfreier Ferienhort eingeführt sowie die Fachkraft-Kind-Relation in den Kitas verbessert.“ Das Landesprogramm zur Verbesserung der Schwimmfähigkeit der Kinder werde fortgeführt. Mit Hilfe von Bund und EU werde massiv in den Schulbau investiert und das bestehende Schulnetz werde langfristig gesichert.

Die Winterklausur der Linken-Fraktion dauert bis Freitag. Die Partei ist nach 15 Jahren Opposition seit Herbst 2021 wieder an der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern beteiligt. dpa