Linken-Abgeordnete werben für Schweriner SPD-Bürgermeister

Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (vorn, SPD) und sein Herausforderer Leif-Erik Holm (hinten, AfD). © Jens Büttner/dpa

Die Linken-Bundestagsabgeordneten Ina Latendorf und Dietmar Bartsch haben sich vor der Stichwahl um den Schweriner Bürgermeisterposten für den SPD-Amtsinhaber starkgemacht. Rico Badenschier „macht einen soliden Job in der schönsten Landeshauptstadt Deutschlands. Er steht für ein Miteinander mit den Nachbargemeinden, den Nachbarlandkreisen und der Metropolregion Hamburg“, teilten sie in einer gemeinsamen Mitteilung am Freitag mit.

Schwerin/Berlin - Sie riefen alle Schwerinerinnen und Schweriner zur Wahl auf und machten deutlich: „Wir unterstützen Demokratie und Vielfalt“

Gegen Badenschier tritt am kommenden Sonntag AfD-Landeschef Leif-Erik Holm an. Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied seiner Partei in einer deutschen Landeshauptstadt in die Stichwahl einzieht.

Im ersten Wahlgang am 4. Juni hatten 42 Prozent der Wähler für Badenschier und 27,4 Prozent für Holm gestimmt. Der von CDU, FDP und Unabhängigen Bürgern unterstützte parteilose Kandidat Thomas Tweer war mit 17,1 Prozent Drittplatzierter geworden. dpa