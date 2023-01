Linken-Kritik an Sozialpolitik der rot-roten Landesregierung

Die Linke beklagt eine mangelnde Rücksichtnahme der von ihr mitgetragenen Landesregierung auf die Belange von gehörlosen und ertaubten Menschen. „Meine Fraktion sieht hier auf allen Ebenen Nachholbedarf. Das beginnt bei Pressekonferenzen der Landesregierung bis hin zu Gebärdensprachvideos bei Ministerien und Ämtern“, erklärte die Landtagsabgeordnete Steffi Pulz-Debler am Mittwoch in Schwerin anlässlich einer öffentlichen Anhörung im Sozialausschuss zur Situation und Teilhabe von Gehörlosen.

Schwerin - Nach ihren Angaben leben etwa 9000 gehörlose, ertaubte oder schwerhörige Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Werde ihnen die nötige Hilfe vorenthalten, gebe es große Probleme bei der Kommunikation mit ihrer Umwelt und im Alltag.

„Ob im Kindergarten, in der Schule, bei der Berufsausbildung, im Berufsleben, ob bei öffentlichen Veranstaltungen oder im Privaten, immer brauchen diese Menschen Gebärdendolmetscherinnen oder -dolmetscher oder eine schriftliche Darstellung“, sagte Pulz-Debler. Auch im Umgang mit Behörden müsse die Kommunikation gesichert sein. Alle politischen Ebenen in Mecklenburg-Vorpommern seien daher gefordert, sich stärker als bisher den Lebenslagen gehörloser Menschen zuzuwenden.

Defizite benannte Pulz-Debler auch in anderen Bereichen der Regierungsarbeit und verwies dabei auf jüngste Berichte des Landesrechnungshofes. „Nicht jede Kritik oder jeder festgestellte vermeintliche oder tatsächliche Mangel hält einer praktischen Betrachtung stand und wird von uns geteilt, aber in der Sozial- und Jugendpolitik gibt es deutliche Reserven“, konstatierte sie.

Dazu zähle auch die Pflegesozialplanung. „Um eine landesweite leistungsfähige und bedarfsgerechte Pflegestruktur zu schaffen, bedarf es einer Landespflegeplanung und geeigneter zeitgemäßer Planungsinstrumente“, mahnte Pulz-Debler. Ihre Fraktion gehe davon aus, dass die in diesem Jahr geplante Weiterentwicklung des Einrichtungenqualitätsgesetzes des Landes einen Beitrag dazu leiste, die Pflege in Mecklenburg-Vorpommern zukunftsfähig aufzustellen. Seit gut einem Jahr regieren SPD und Linke in Schwerin in einer gemeinsamen Koalition. dpa