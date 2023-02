Linksfraktion berät auf Klausur künftige Arbeitsschwerpunkte

Das Logo der Linken ist bei einem Parteitag an einem Mikrophon angebracht. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Linksfraktion im Schweriner Landtag hat zu Beginn ihrer traditionellen Winterklausur am Dienstag in Banzkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) Bilanz nach gut einem Jahr Regierungsbeteiligung gezogen und nächste Ziele abgesteckt. „Die rot-rote Koalition hat in den vergangenen Monaten bereits wichtige Punkte aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt“, konstatierte Fraktionschefin Jeannine Rösler.

Schwerin - Als Beispiel nannte sie Verbesserungen der Lehr- und Lernbedingungen an den Schulen, und auch bei der Kinderbetreuung sei das Land auf gutem Weg.

Mit der Senkung des Wahlalters bei Landtagswahlen auf 16 Jahre sei die Demokratie gestärkt worden. „Mit der Einführung des 8. März als Feiertag haben wir einen Meilenstein in Sachen Gleichstellung der Geschlechter gesetzt“, betonte Rösler. Der Frauentag wird in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern erstmals als gesetzlicher Feiertag begangen. Dazu hat die Fraktion eine Wanderausstellung gestaltet, die in Banzkow erstmals gezeigt wird.

Das Thema „Gute Arbeit - gute Löhne“ bleibe zentrales Thema der Linksfraktion. Deshalb werde das Landesvergabegesetz zu einem echten Tariftreuegesetz erweitert, kündigte Rösler an, ließ aber offen, wann der Gesetzentwurf im Landtag erstmals beraten werden soll. Auch vor dem Hintergrund des zunehmenden Fach- und Arbeitskräftemangels müsse Mecklenburg-Vorpommern raus aus dem Lohnkeller. Rösler verwies darauf, dass für eine weitere Verbesserung der Bildung sowohl das Schulgesetz als auch das Lehrerbildungsgesetz überarbeitet werden müssten. Für die Erstellung eines gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms sei kürzlich der Startschuss erfolgt. „Unsere Ziele sind mehr Chancengleichheit und Beteiligungsmöglichkeiten von Frauen und Männern am wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Leben in unserem Land“, erklärte Rösler. Zu den noch ausstehenden Projekten der rot-roten Koalition gehört die Neufassung der Kommunalverfassung. Darüber wollen die Mitglieder der Linksfraktion am Mittwoch mit Innenminister Christian Pegel vom Koalitionspartner SPD beraten. Bei dem Treffen dürfte es auch um die Probleme von Kreisen und Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen gehen. Am Agieren der Landesregierung gibt es massive Kritik. dpa