Lkw-Brand auf Bäckereigelände: 240.000 Euro Schaden

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein Feuer sorgt am Sonntagabend für große Aufregung bei einer Großbäckerei. Zwei Lastwagen gehen in Flammen auf. Ein schneller Feuerwehreinsatz verhindert Schlimmeres.

Waren - Bei einem Brand auf dem Gelände einer Großbäckerei in Waren an der Müritz (Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Schaden von etwa 240 000 Euro entstanden. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer am Sonntagabend an einem Lastwagen aus, der zum Beladen an der Laderampe eines Versandgebäudes stand, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Wie ein Brandgutachter am Nachmittag erklärte, soll ein technischer Defekt an diesem Lastwagen für das Feuer verantwortlich sein.

Zur Brandzeit waren mehr als 30 Mitarbeiter bei der Mecklenburger Backstuben GmbH tätig, wie Geschäftsführerin Kathrin Rossa sagte. Die zügig alarmierte Feuerwehr konnte anfangs nicht verhindern, dass die Flammen auf ein weiteres Fahrzeug und das Vordach der Halle übergriffen. Danach konnte der Brand aber gelöscht werden, bevor noch größerer Schaden entstand.

Die anwesenden Mitarbeiter konnten rechtzeitig flüchten, verletzt wurde niemand. Auf die Produktion habe der Brand keinen Einfluss, sagte Rossa. Allerdings habe die Auslieferung der Backwaren erst zwei Stunden später beginnen können. Da auch Qualm durch die Halle gezogen war, musste das Sortiment etwas reduziert werden. „Unsere Mitarbeiter und die Feuerwehr haben aber Großartiges geleistet“, sagte die Geschäftsführerin.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben rund 600 Mitarbeiter und betreibt landesweit eine Reihe von Backshops und Cafes. Waren ist der einzige Produktionsstandort. dpa