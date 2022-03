Lkw-Hänger mit 25 Tonnen Kunststoff brennt: A20-Sperrung

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ein brennender mit Kunststoffgranulat beladener Lkw-Anhänger hat für eine knapp zehnstündige Sperrung der Autobahn 20 in Richtung Lübeck gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, ereignete sich der Vorfall am Montag am Kreuz Wismar-Mitte. Der 33-jährige Lkw-Fahrer habe den Qualm bemerkt und den Sattelzuganhänger gerade noch auf dem Standstreifen abkoppeln und abstellen können.

Wismar - „Der Mann war sehr umsichtig“, sagte der Sprecher.

Danach verbrannten die geladenen 25 Tonnen Kunststoffgranulat samt Hänger über Stunden. Etwa 40 Feuerwehrleute mussten Technik anfordern, um die heiße Glut auseinanderzuziehen. Anwohner sollten wegen des Qualms Fenster und Türen geschlossen halten. Vom Hänger blieb nur Schrott. Der Schaden wird auf mindestens 50 000 Euro geschätzt.

Kurz nach Mitternacht konnte der Verkehr Richtung Westen wieder aufgenommen werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt am Hänger vermutet, die Ermittlungen laufen noch. dpa