LNG-Terminal: Schwerin fordert Entgegenkommen vom Bund

Hafen Port Mukran auf der Insel Rügen, wo ein LNG-Terminal geplant ist. © Stefan Sauer/dpa

Trotz verhaltener Signale aus Berlin beharrt die Schweriner Landesregierung auf Ausgleichsmaßnahmen für ein auf Rügen geplantes Terminal für Flüssigerdgas (LNG). „Die Haltung des Landes zum Maßnahmenkatalog gegenüber dem Bund ist klar: Ohne ein Entgegenkommen des Bundes ist das Projekt vor Ort politisch nicht durchsetzbar“, sagte der Schweriner Wirtschaftsminister, Reinhard Meyer (SPD), der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Schwerin/Berlin - Nach dem entsprechenden Katalog gefragt, hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch im Bundestag gesagt: „Zu den Geldforderungen kann ich nichts sagen. Dafür sind meiner Kenntnis nach keine Rückstellungen im Haushalt getroffen worden.“

Das Wirtschafts- und das Umweltministerium in Schwerin hatten Ende Mai vom Bund Geld für Maßnahmen gefordert, die in MV die Akzeptanz des LNG-Terminals steigern sollen, das der Bund in Mukran auf Rügen bauen lassen will und besonders auf der Insel auf Widerstand stößt.

Der Katalog umfasst den Ausbau des Hafens in Mukran auch für die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger, günstigere Energie für Anrainer-Kommunen, den Ausbau von Bahnstrecken, aber auch Umweltprojekte und Vorhaben für die ganze Insel und darüber hinaus - alles in allem würden die Projekte laut Landeswirtschaftsministerium über eine Milliarde Euro kosten. Am Mittwoch war im Bundestag von 950 Millionen Euro die Rede. dpa