LNG-Terminals: Gegner wollen Zeit, Bund will schnellen Start

Ein LNG-Shuttle-Tanker liegt vor der Küste der Insel Rügen. © Stefan Sauer/dpa

Gegner und Befürworter eines für Rügen geplanten LNG-Terminals sind bei einer Anhörung im Bundestag aufeinander getroffen. Die einen wollen bremsen, die anderen zügig mit dem Projekt fortfahren.

Berlin - Auch eine Anhörung im Petitionsausschuss des Bundestages hat eine Einigung von Gegnern und Befürwortern eines für Rügen geplanten Terminals für Flüssigerdgas (LNG) nicht nähergebracht. Man sei weiterhin gegen eine Aufnahme Rügens in das LNG-Beschleunigungsgesetz (LNGG), sagte Marvin Müller, Mitinitiator einer entsprechenden Petition, am Montag am Ende der Anhörung in Berlin.

Müller, der Landesvorsitzender der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos Mecklenburg-Vorpommern und Mitglied der Gemeindevertretung von Binz ist, hatte zusammen mit seinem Mitpetent, dem Binzer Tourismusdirektor Kai Gardeja, die Bedenken gegen ein LNG-Terminal vorgetragen. Sie sehen die Umwelt und den für die Insel besonders wichtigen Tourismus gefährdet. Für ihre Petition hatten sie Zehntausende Unterschriften gesammelt.

„Egal welcher Schritt jetzt kommt, es muss ganz klar sein, die Natur- und Umweltverbände müssen an den Tisch. Die Insel Rügen muss an den Tisch, und es muss eine gesellschaftliche Debatte stattfinden“, forderte Müller. „Aus meiner Sicht braucht es dafür Zeit.“

Das Bundeswirtschaftsministerium mahnte hingegen eine zügige Klärung der Standortfrage an. Man strebe ein gemeinsames Ergebnis zusammen mit der Schweriner Landesregierung an, sagte der Parlamentarische Staatssekretär Stefan Wenzel (Grüne). „Jetzt wäre es an der Zeit, dass wir da in der Abwägung zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen und dann so schnell wie möglich starten.“

Wenzel machte eine Präferenz für den Hafen von Mukran als Standort deutlich. Mit entsprechenden Anlagen weit draußen auf dem Meer gebe es keine Erfahrungen in Europa. „Sie müssen den ganzen Winter über verlässlich funktionieren auch bei Sturm, auch bei Eisgang.“ Das sei zwar möglicherweise technisch machbar, „aber aus unserer Sicht nicht prioritär“.

Wenzel sagte, seines Erachtens könne man nicht auf beschleunigte Verfahren verzichten, wenn man das Ziel habe, zum Winter im Ostseeraum zusätzlich Gas anzulanden. Es gehe darum, sich nicht erpressbar zu machen. „Wir wollen auch nicht, dass andere europäische Länder hier von Russland unter Druck gesetzt werden, die teilweise noch erhebliche Mengen aus Russland beziehen.“ Insofern spiele eine Anbindung in den östlichen Bundesländern eine erhebliche Rolle. Man habe bei der Planung potenzieller Bedarfe Sicherheitspuffer eingerechnet. Er verwies etwa auf die Zerstörung der deutsch-russischen Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee.

Vor dem Bundeskanzleramt hatten am Montag Verbände und Gemeindevertreter gegen die LNG-Pläne protestiert. Auch in Mukran auf Rügen gab es eine Protestaktion. Aktivisten kletterten auf Pipeline-Röhren, die für den Bau des Terminals gedacht sind. Nach Angaben eines dpa-Reporters stiegen rund ein Dutzend Menschen in Mukran auf die Röhren, die dort noch vom Bau der deutsch-russischen Ostseegaspipeline Nord Stream 2 lagern und entrollten Banner. Die Bundesregierung hatte die Röhren für den Bau eines am Standort Rügen geplanten LNG-Terminals gekauft.

Auf Twitter dokumentierte die Gruppe „Ende Gelände“ die Aktion. Man habe die Pipelines blockiert, sagte eine Aktivistin in einem Video. Sauberes Gas sei „eine dreckige Lüge“. Die Polizei sprach von 15 Aktivisten und Aktivistinnen in weißen Anzügen. Die Gruppe konnte demnach trotz mehrstündiger Suche auch mithilfe Wasserschutzpolizei und eines Polizeihubschraubers nicht mehr gefunden werden. Es seien Strafanzeigen aufgrund des Anfangsverdachts der Sachbeschädigung, des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetzes und wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen worden. dpa