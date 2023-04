Löhne im privaten Wach- und Sicherheitsdienst einheitlich

Ein Mitarbeiter eines Wachdienstes trägt eine Jacke mit der Aufschrift "Security". © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa-tmn/Symbolbild

Mitarbeiter bei Wach- und Sicherheitsdiensten in Mecklenburg-Vorpommern werden fortan nach einem einheitlichen System entlohnt. Das Wirtschaftsministerium in Schwerin erklärte den Tarifabschluss vom 12. September 2022 auf Antrag der Tarifpartner rückwirkend zum 1. Januar 2023 als allgemeinverbindlich. Damit seien auch die nicht tarifgebundenen Arbeitgeber der Branche nunmehr verpflichtet, die Regelungen anzuwenden, heißt es in der am Mittwoch verbreiteten Mitteilung.

Schwerin - Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) verweist darin auf die hohe Verantwortung, die Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten, Kontroll- und Ordnungsunternehmen etwa beim Objektschutz, der Absicherung von Veranstaltungen oder der Bewachung von Bundeswehrliegenschaften tragen. „Es ist wichtig, dass alle in der Branche tätigen Unternehmen ihre Mitarbeitenden zu gleichen Bedingungen beschäftigen. Mit der Allgemeinverbindlichkeitserklärung setzen wir das um“, erklärte Meyer.

In dem Tarifvertrag waren Regelungen zur Höhe von Stundenlöhnen, zu Gehältern, Ausbildungsvergütungen, Zuschlägen, Urlaubsansprüchen und Arbeitszeitkonten getroffen worden. „Allgemeinverbindliche Tarifverträge schützen vor Lohndumping und unlauterem Wettbewerb auf Kosten der Beschäftigten“, betonte Meyer.

Der Landesgruppenvorsitzende des Berufsverbandes BDSW, Jan Köhler, begrüßte die Entscheidung, den Tarifvertrag als allgemeinverbindlich zu erklären. Damit würden die Regelungen für alle Mitarbeiter der Sicherheitsbranche gelten und nicht nur für jene in Mitgliedsunternehmen des BDSW. „Mit der Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages wird die Chancengleichheit für alle Unternehmen der Branche in Mecklenburg-Vorpommern hergestellt“, sagte Köhler.

Nach Daten der Bundesagentur für Arbeit waren Mitte vorigen Jahres in Mecklenburg-Vorpommern knapp 3700 Personen bei privaten Wach- und Sicherheitsdiensten beschäftigt. Gut zwei Drittel davon wurden als Fachkräfte eingestuft. dpa