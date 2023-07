Löwen-Nachwuchs in Schwerin

Zwei neu geborene Löwenwelpen im Zoo Schwerin. © -/Zoo Schwerin/dpa

Im Schweriner Zoo hat die asiatische Löwin Heidi zwei Jungtiere geboren. Für die Mutter ist dies eine Premiere, die sie laut dem Zoo jedoch gut meisterte: „Mit der Versorgung der in einem Abstand von etwa zwei Stunden geborenen Jungtiere hat sie sofort instinktiv und routiniert begonnen“, teilten die Verantwortlichen in Schwerin am Freitag mit. Die Geburt war am vergangenen Sonntag.

Schwerin - Die ersten Stunden und auch die erste Nacht seien für das Überleben besonders kritisch. Vor zwei Monaten hatte der neugeborene Nachwuchs von Heidis Zwillingsschwester Indi die erste Nacht nicht überstanden. Laut dem Zoo ist solch ein Verlust, insbesondere bei Erstgebärenden, keine Seltenheit.

Damit das Löwenrudel rund um den aktuellen Nachwuchs nicht gestört wird, bleibt das Rote Liste Zentrum den Angaben nach zunächst geschlossen. Dort lebt das Rudel. Zoodirektor Tim Schikora sagte: „Aktuell entscheiden wir von Tag zu Tag über die nächsten Schritte. Also darüber, in welcher Kombination wir die Löwen zueinander lassen, welche Areale welches Tiere bekommt.“ dpa