Loge für 15 Euro: Neustart für monatlichen Theatertag

Teilen

Das Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin lädt fortan wieder einmal im Monat zu einem besonders preiswerten Vorstellungsbesuch. Wie das Theater am Donnerstag mitteilte, findet der erste sogenannte Theatertag nach einer coronabedingten Unterbrechung von mehr als zwei Jahren am 25. Oktober statt. Die Tickets für die vierstündige Wagner-Oper „Tannhäuser oder Der Sängerkrieg auf Wartburg“ im Großen Haus kosten dann 15 Euro, unabhängig von der jeweiligen Sitzplatzkategorie.

Schwerin - Somit können sich Schnellentschlossene für diesen günstigen Preis auch einen Logenplatz sichern, der sonst mehr als das Dreifache kostet.

Nach Angaben des Theaters wird es den Theatertag einmal im Monat für ausgesuchte Vorstellungen abwechselnd im Großen Haus und in der neuen Spielstätte M*Halle geben, für die die Ticketpreise auf 10 Euro reduziert werden. Dort wird zum Theatertag am 14. Dezember das Schauspiel „Kabale und Liebe“ gezeigt. Für das Große Haus stehen am 12. November „Gundermann - Männer, Frauen und Maschinen“ und am 12. Januar 2023 das Ballett „Nacht ohne Morgen“ auf dem Spielplan.

Mit den Sonderangeboten will das Theater nach Angaben einer Sprecherin auch Besucher anlocken, die nicht zu den regelmäßigen Theaterbesuchern gehören. Der Neustart der Theatertage gilt auch als Signal für die Rückkehr zu mehr Normalität nach den teilweise beträchtlichen Beschränkungen des Spielbetriebs infolge der Corona-Pandemie. Die Besucherzahlen waren drastisch eingebrochen. In der Spielzeit 2021/22 kamen 63.000 Besucher. Das waren zwar wieder mehr als in der vorhergehenden, als mit 27.000 der Tiefpunkt erreicht wurde, aber immer noch zwei Drittel weniger als im Jahr vor Ausbruch der Pandemie. dpa