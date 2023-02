Madsen will am Wochenende Deutscher werden

Claus Ruhe Madsen (parteilos), Minister für Wirtschaft in Schleswig-Holstein, lächelt. © Marcus Brandt/dpa

Schleswig-Holsteins dänischer Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) will am Wochenende die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Madsen ist einer von vier Männern, die am Samstag (11.00 Uhr) in einer Feierstunde von Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) die Einbürgerungsurkunde erhalten, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Ehe der gebürtige Däne die Urkunde erhält, soll er das Gelöbnis ablegen, mit dem er sich zur Werteordnung der Bundesrepublik bekennt.

Kiel - Im vergangenen Jahr wurden in Kiel 781 Menschen eingebürgert. Sie alle wurden zu der Feier eingeladen. Nach Angaben der Stadt haben zwar nicht alle von ihnen für Samstag zugesagt, der Ratssaal werde zu der öffentlichen Einbürgerungsfeier aber gut gefüllt sein. dpa