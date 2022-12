Männer zünden Böller und werden von der Polizei erwischt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Das Zünden von Böllern hat für zwei Männer in Rostock ungeahnte Folgen gehabt. Die beiden 27-Jährigen machten eine Streife der Bundespolizei auf sich aufmerksam, als sie am Donnerstagnachmittag in der Nähe der Stadtautobahn nach Warnemünde Pyrotechnik anzündeten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die Beamten die Männer stellten, fanden sie bei einer Durchsuchung Drogen und mehrere vermutlich gestohlene Computer.

Rostock - Einer der Männer habe versucht zu fliehen und sei nach einer kurzen Verfolgung erneut gestellt worden. Bei einer Hausdurchsuchung entdeckten die Beamten weitere Drogen, eine Machete, eine Schreckschusswaffe und nicht zugelassene Böller. Auch ein gestohlenes Fahrrad sei in der Wohnung gewesen.

Gegen einen der Männer lag den Angaben zufolge ein Haftbefehl vor, da er eine Geldstrafe über 270 Euro wegen Diebstahls nicht bezahlt hatte. Der Mann entging einer Verhaftung, da seine 17-jährige Freundin die Geldstrafe vor Ort für ihn beglich. Gegen beide Männer seien Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungs- und das Waffengesetz sowie wegen Hehlerei und Diebstahls eingeleitet worden. dpa