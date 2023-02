Mann 30 Jahre ohne Führerschein: Durch Unfall aufgeflogen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Durch einen Überholfehler eines anderen Autofahrers ist in Schwerin ein Fahrzeugführer aufgeflogen, der seit mehr als 30 Jahren ohne Führerschein unterwegs war. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, handelt es sich um einen 57-jährigen Schweriner. Er war am 6. Februar in der Nähe des Schlosses mit seinem Auto unterwegs. Als ihn ein anderer Kraftfahrer überholte, kam es zu einem Zusammenstoß, an dem der Schweriner eine geringe Mitschuld tragen soll.

Schwerin - Der 57-Jährige gab bei der Unfallaufnahme an, seine Papiere nicht bei sich zu haben. Später stellte die Polizei fest, dass dem Mann bereits 1992 die Fahrerlaubnis dauerhaft entzogen worden war. dpa