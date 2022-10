Mann aus „Ehrverletzung“ getötet: Mehrjährige Haft gefordert

Teilen

Eine Darstellung der Göttin Justitia. © Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Für den gewaltsamen Tod eines Mannes in Neubrandenburg sollen die beiden Angeklagten für mehrere Jahre hinter Gitter. Die Staatsanwältin forderte am Dienstag am Landgericht Neubrandenburg für den 20-jährigen Haupttäter fünfeinhalb Jahre Haft, für den 17-jährigen Komplizen vier Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe. Sie hätten sich der gemeinschaftlichen Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gemacht.

Neubrandenburg - Beide sollten aber nach Jugendstrafrecht bestraft werden.

Anlass für die Gewalttat im Februar in Neubrandenburg war eine Beleidigung einer Freundin des 20-Jährigen. Der Geschädigte soll die Frau als „Schlampe“ bezeichnet haben, da sie häufiger mit Männern ins Bett gegangen sei. Dies sei als „Ehrverletzung“ betrachtet worden. Dieses Motiv sei als „niedriger Beweggrund“ zu werten, sagte die Anklägerin. Einen Tötungsvorsatz habe es aber nicht gegeben. Vom ursprünglichen Vorwurf des Mordes rückte die Anklägerin damit ab.

Die beiden Angeklagten sind ein 20-jähriger Iraner und ein 17-Jähriger aus Afghanistan. Sie sollen am 7. Februar 2022 einen 30-Jährigen aus Afghanistan an einem Park in Neubrandenburg so brutal misshandelt haben, dass dieser elf Tage später starb. Das Opfer erlag nach Einschätzung einer Rechtsmedizinerin schweren Kopfverletzungen, die es durch Fußtritte erlitten hatte. Die Angeklagten waren geflohen, aber von Zeugen am Tatort gesehen und in der Nähe im Park gefasst worden. dpa