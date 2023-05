Mann bei Auseinandersetzung niedergestochen: Umstände unklar

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Anklam ist ein 36-jähriger Mann niedergestochen und schwer verletzt worden. Der Anklamer wurde am Dienstagabend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Die Kriminalpolizei ermittle gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Anklam - Nach ersten Ermittlungen soll sich der 36-Jährige zusammen mit einer Gruppe von Männern erst in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufgehalten haben. Nach einer Auseinandersetzung sei der spätere Geschädigte aus dieser Wohnung verwiesen worden. Kurze Zeit später sei der Mann mit Stichwunden wieder aufgetaucht.

Die anderen Beteiligten, fünf Männer im Alter von 16 bis 43 Jahren, würden bisher als Zeugen betrachtet und sollen nach Ausnüchterung genauer befragt werden. Bei zwei Beteiligten seien in deren Wohnungen auch Betäubungsmittel sowie Utensilien für den Drogenkonsum sichergestellt worden. Eine Tatwaffe konnte zunächst jedoch nicht aufgefunden werden. dpa