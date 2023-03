Mann bei Sportbootunfall auf Strelasund verletzt

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin.

Bei einem Sportbootunfall auf dem Strelasund hat ein Mann am Sonntagmorgen Verletzungen davongetragen. Bei Windstärke fünf fiel der 59-Jährige wegen des Wellengangs aus dem offenen Boot, teilte das Landeswasserschutzpolizeiamt am Sonntag mit. Zwei Passanten retteten den Mann aus dem 7 Grad kalten Wasser. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen.

Stralsund - Das Boot musste laut Polizei von der Freiwilligen Feuerwehr Sundhagen geborgen werden. Weil der Mann die vorgeschriebene sogenannte Quickstop-Leine nicht angelegt hatte, fuhr das Boot nach dem Sturz des 59-Jährigen weiter im Kreis. dpa