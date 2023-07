Mann blockiert mit Kletteraktion Rostocker S-Bahn

Mit einer gefährlichen Kletteraktion oberhalb von Oberleitungen hat ein Mann in Rostock zeitweise den S-Bahn-Verkehr lahmgelegt. In der Nacht zum Freitag sei ein Hinweis über einen Mann eingegangen, der am Haltepunkt Evershagen die Türen und damit die Abfahrt einer S-Bahn blockiere, teilte die Bundespolizei mit. Beamte entdeckten den Mann schließlich auf dem Schutzdach seitlich der Fußgängerbrücke oberhalb der Oberleitung.

Rostock - Die Strecke sei unverzüglich gesperrt und der Strom abgestellt worden. Man habe den Mann überzeugen können, wieder auf die Brücke zu kommen.

Der 35-Jährige sagte der Polizei zufolge, er sei durch ein Trio ausgeraubt worden, weshalb er Anzeige erstatten wolle. Er habe den Zug blockiert und sei auf das Schutzdach geklettert, um die Polizei auf sich aufmerksam zu machen. Der Mann wurde nach Polizeiangaben ausfällig und beleidigte die Beamten. Gegen einen Platzverweis habe er sich gewehrt und versucht, die Beamten zu treten. Eine Atemalkoholkontrolle habe einen Wert von 1,42 Promille ergeben. Gegen ihn werde nun wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bereitens eines Fahrthindernisses ermittelt. dpa