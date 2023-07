Mann muss nach Hundebiss operiert werden

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Nach einer folgenschweren Bissattacke eines Hundes in Friedrichsruhe (Landkreis Ludwigslust- Parchim) wird gegen den Halter wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war am Montagabend ein 41-jähriger Mann von einer italienischen Dogge angefallen und in den Unterarm gebissen worden. Der herbeigerufene Notarzt habe den Schwerverletzten vor Ort versorgt und die Polizei informiert.

Ludwigslust/Friedrichsruhe - Nach Angaben der Mediziner seien die Verletzungen so erheblich gewesen, dass der Mann im Krankenhaus operiert werden musste. Deshalb habe der 41-Jährige auch noch nicht zum Hergang des Vorfalls befragt werden können. Der Hundehalter schweige.

Bei Eintreffen der Polizei hätten sich die drei italienischen Doggen, die bis zu 70 Zentimeter groß und 50 Kilo schwer werden können, im Zwinger befunden. Die Polizei geht davon aus, dass eines der Tiere den 41-Jährigen attackiert hat. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, hieß es. dpa