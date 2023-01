Mann niedergestochen: Angeklagter schweigt

Eine Darstellung der Göttin Justitia. © Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Am Landgericht Neubrandenburg hat am Dienstag ein Prozess gegen einen Mann aus Demmin begonnen, der einen Bekannten niedergestochen und lebensgefährlich verletzt zurückgelassen haben soll. Zu Beginn des Prozesses wollte sich der 33-jährige Angeklagte nicht zu den Vorwürfen äußern. Ihm werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Neubrandenburg - Der Vorfall soll sich Ende Juli nachts auf dem Fußweg zu einer Tankstelle in Demmin ereignet haben. Dort wollten der Angeklagte, das Opfer und ein Komplize, gegen den in einem gesonderten Verfahren ermittelt wird, noch Bier holen. Laut Staatsanwaltschaft soll der 33-Jährige das Opfer auf einer Wiese vor der Tankstelle plötzlich zu Boden gerissen und mehrfach mit einem Messer mit einer zehn Zentimeter langen Klinge auf ihn eingestochen haben.

Der 47 Jahre alte Geschädigte erlitt mehrere lebensbedrohliche Verletzungen am Oberkörper. Er wurde dank eines Zeugen mehrere Stunden später am Morgen gefunden, in einer Klinik notoperiert und überlebte. Der Geschädigte tritt als Nebenkläger auf. Der mutmaßliche Täter wurde zwei Tage später in Demmin festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Zu einem möglichen Motiv hat die Staatsanwaltschaft bisher keine Angaben gemacht. Am Nachmittag sollten noch mehrere Polizisten und Zeugen in dem Verfahren gehört werden. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage geplant, ein Urteil soll nach bisheriger Planung Ende Januar fallen. dpa