Mann niedergestochen: Plädoyers in Prozess erwartet

Teilen

Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Im Prozess um einen lebensgefährlichen Messerangriff auf einen Mann in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) werden am Donnerstag (10.00 Uhr) die Schlussvorträge erwartet. Der Angeklagte hatte vor dem Landgericht Neubrandenburg gestanden, mehrfach mit einem Messer auf den 48-jährigen Trinkkumpan eingestochen und ihn liegengelassen zu haben. Als Grund gab er an, dass der Geschädigte seine Mutter beleidigt habe.

Neubrandenburg - Dem Demminer werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Der Vorfall hatte sich Ende Juli 2022 nachts an einem Fußweg zu einer Tankstelle ereignet. Der Angeklagte und ein Bekannter wollten dort Bier kaufen. Auf dem Weg trafen sie das ebenfalls stark alkoholisierte Opfer, das mehrere lebensbedrohliche Verletzungen am Oberkörper erlitt. Ein Rentner fand den 48-Jährigen, der dank Notoperation überlebte.

Das Messer mit zehn Zentimeter langer Klinge wurde unweit vom Tatort im Fluss Tollense gefunden. Sollte die Zeit für eine Urteilsberatung der Kammer reichen, könnte noch am Nachmittag auch das Urteil verkündet werden, sagte ein Gerichtssprecher. dpa