Mann schwer am Kopf verletzt: Suche nach Täter von Demmin

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Die Polizei in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) ermittelt im Zusammenhang mit einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Wochenende vor einem Kino. Dabei soll ein 36-jähriger Mann aus dem Nachbarkreis Vorpommern-Rügen schwer verletzt worden sein, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte.

Demmin - Der Geschädigte aus einem Ort südlich von Stralsund habe angegeben, dass er am Samstagabend mit einem Bekannten vor dem Filmtheater in Demmin unterwegs war. Dort sei er unerwartet angegriffen und am Kopf verletzt worden. Da die Verletzung anfangs nur leicht erschien, sei er erst am Sonntag zum Arzt gegangen. Dieser habe ihn aber wegen schwererer Krankheitssymptome dann in eine Klinik eingewiesen.

Der oder die Täter sollen in einem Auto geflohen sein. Zum Motiv sei bisher nichts bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und hofft auf weitere Zeugenangaben. In einem ähnlichen Fall mit einer Kopfwunde hatte ein Polizist 2022 erst längere Zeit nach einer Auseinandersetzung in Greifswald das Bewusstsein verloren und war dann schwer erkrankt. dpa