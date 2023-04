Mann stürzt nach Streit von Balkon und verletzt sich leicht

Die Schriftzug „Polizei“ leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein 66-Jähriger ist nach einem Streit mit einer 37-Jährigen in Greifswald von einem Balkon gestürzt und leicht verletzt worden. Die 37-Jährige sowie eine weitere 34-jährige Frau waren erheblich alkoholisiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie wiesen am Samstagmorgen demnach einen Atemalkoholwert zwischen 2,5 und fast drei Promille auf.

Greifswald - Als die Polizeibeamten eintrafen, habe die 34-Jährige einen der Beamten unvermittelt angegriffen und beleidigt, hieß es. Der Polizist blieb unverletzt. Der 66-Jährige, der etwa zwei Meter tief vom Balkon gestürzt war, kam in ein Krankenhaus. Die Hintergründe des vorangegangenen Streits sowie des Balkonsturzes waren zunächst noch unklar. dpa