Mann zersticht in Rostock an der Ampel Autoreifen

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

An einer Ampel in Rostock hat ein Mann bei einem wartenden Auto einen Reifen zerstochen. Anschließend sei der Täter, der barfuß gewesen sein soll, geflüchtet, teilte die Polizei Rostock am Freitag mit. Die Tat ereignete sich im Stadtteil Lütten Teil. Trotz des Einsatzes mehrerer Polizeiwagen und eines Hubschraubers konnte der Täter zunächst nicht gefasst werden.

Rostock - Die Polizei stellte in der Nähe drei weitere Fahrzeuge fest, an denen ebenfalls Reifen zerstochen waren. dpa