Marihuana-Plantage entdeckt: Fünf Männer festgenommen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

In Wismar sind mehrere Männer festgenommen worden, die mit Betäubungsmitteln gehandelt haben sollen. Drei von ihnen wird außerdem das Betreiben einer Marihuana-Plantage vorgeworfen. Das Landeskriminalamt fand im Raum Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) unter anderem eine Indoor-Marihuana-Plantage mit über 2000 Pflanzen, etwa 40.000 Euro Bargeld und 16 Kilogramm Marihuana, wie die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt am Freitag mitteilten.

Wismar - Bei den Festgenommenen handelt es sich demnach um die mutmaßlichen Betreiber der Plantage sowie um mutmaßliche Abnehmer des Marihuanas.

Bei einer Übergabe von mehreren Kilogramm Marihuana an einen der Abnehmer seien drei der fünf Beschuldigten festgenommen worden. Zwei weitere Männer seien bei den polizeilichen Folgemaßnahmen festgenommen worden. Gegen eine Person werde lediglich wegen Beihilfe ermittelt. Den Festnahmen am Donnerstag gingen laut den Angaben mehrmonatige umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft Schwerin voraus. Vier der fünf Männer im Alter zwischen 33 und 74 Jahren kamen in Untersuchungshaft. Bei einer Person sei der Haftbefehl gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt worden. dpa