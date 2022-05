Maritimes und Musik: Müritz Sail startet wieder

Der größte See in Deutschland - die Müritz - steht wieder im Zentrum des maritimen Vergnügens: Die 20. Müritz Sail startet. An vier Tagen werden Trendsportarten am Wasser gezeigt, es gibt Rundflüge - und als Höhepunkt Musik von Schiller.

Waren - In Waren an der Müritz beginnt heute (11.00 Uhr) die Müritz Sail 2022. Es ist die 20. Auflage des maritimen Volksfestes, das mit Segel- und anderen maritimen Wettfahrten sowie Vergnügungsmeile und Musik Besucher anlocken soll. Als Höhepunkte der Jubiläumsveranstaltung gelten ein Konzert des Elektronik-Musikprojektes Schiller, das am Samstag am Stadthafen geplant ist, eine Laser-Show und Feuerwerk.

Weitere Höhepunkte sollen bis Sonntag eine Wingfoil-Regatta, vielen Regatten, Artistik auf Jetskis, Wasserflugzeug-Rundflüge sowie mehrere dezentrale Straßenmusikangebote sein. Beim Wingfoilen gleiten Wassersportler auf einem Wingfoilboard mit Hilfe des Windes und einem Wing (übersetzt Flügel) über das Wasser. Solche Trendsportarten werden traditionell auf der Müritz vorgestellt.

Die Müritz Sail gilt als kleine Schwester der deutlich größeren Hanse Sail in Rostock. Sie war coronabedingt 2020 komplett ausgefallen und 2021 in deutlich kleinerem Rahmen im Herbst über die Bühne gegangen. Erstmals soll es 2022 auch Veranstaltungen am Südufer der Müritz in Rechlin geben. Waren ist die größte Stadt an dem Binnensee, der mit einer Fläche von 117 Quadratkilometern als größter Binnensee in Deutschland und Besuchermagnet für Wassersportler gilt. dpa