Maskenpflicht im ÖPNV fällt in MV am 2. Februar

Teilen

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Immer mehr Bundesländer beschließen die Aufhebung von Masken- und Isolationspflichten. Am 2. Februar soll nun auch im Nordosten die Maskenpflicht im Nahverkehr fallen, etwa vier Wochen später die Isolationspflicht bei einer Corona-Infektion.

Schwerin - Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr fällt in Mecklenburg-Vorpommern am 2. Februar. Dies hat das Kabinett in Schwerin am Dienstag beschlossen, wie ein Sprecher von Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) bestätigte. In Arztpraxen und Krankenhäusern gelte die Maskenpflicht aber weiter. Dies werde durch den Bund geregelt. Das Bundesinfektionsschutzgesetz gelte zunächst bis zum 7. April.

Etwa vier Wochen nach dem Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr soll in MV auch die Isolationspflicht gestrichen werden. Ein genauer Termin sei in der Kabinettssitzung nicht festgelegt worden, da noch Abstimmungen mit anderen Bundesländern liefen, sagte der Ministeriumssprecher.

Immer mehr Bundesländer streichen die Masken- und Isolationspflichten, einige haben dies auch schon getan. Thüringen will ab dem 3. Februar verzichten. Dreses Sprecher zufolge planen Berlin und Brandenburg ebenso wie MV ab dem 2. Februar den Wegfall der Maskenpflicht. Als Grund für das Ende dieser Corona-Maßnahme hatte der Sprecher das Abflauen der Omikron-Winterwelle genannt. dpa