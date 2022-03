Maßnahmen: Industrie- und Handelskammern gegen Verlängerung

Teilen

Die Pläne der Landesregierung in Schwerin zur Verlängerung grundlegender Corona-Schutzmaßnahmen stellen nach Ansicht der Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern eine klare Benachteiligung der Tourismus-Unternehmen im Land dar. Im benachbarten Schleswig-Holstein etwa bestehe seit dem 19. März keine 3G-Zugangsbeschränkung mehr für Hotelgäste und Restaurantbesucher und auch die Maskenpflicht sei für diese Branche aufgehoben.

Schwerin - Dies verursache ein Ungleichgewicht im Norden und führe zu einer Verunsicherung der Gäste.

„Einen verpatzten Saisonstart können sich die Tourismusbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern nach 2021 kein zweites Mal leisten“, betonte Matthias Belke, geschäftsführender Präsident der drei Nordost-IHK, am Mittwoch in Schwerin. Er forderte die Landesregierung auf, Bürgern und Unternehmen mehr Vertrauen schenken und auf die Eigenverantwortung des Einzelnen zu setzen.

Wegen des anhaltend hohen Infektionsgeschehens kommt der Landtag am Donnerstag in Schwerin zu einer weiteren Sondersitzung zusammen, um über den Umfang der Corona-Schutzmaßnahmen zu beraten. Dazu liegt ihnen ein Antrag der Landesregierung vor. Nach deren Willen sollen wesentliche Schutzmaßnahmen wie etwa die Maskenpflicht in Innenbereichen und Testvorgaben für Ungeimpfte bei Restaurantbesuchen bis über Ostern hinaus weiter gelten.

Ungeachtet dieser Pläne erwartet die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern ein gutes Ostergeschäft. „Man will gerade jetzt im Urlaub sicher sein und gleichzeitig Qualität haben – beides können wir bieten“, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, der „Ostsee-Zeitung“ (Mittwoch). Er rechne über die Osterfeiertage mit 300 000 Urlaubern im Land. Schon jetzt im März seien Hotels und Pensionen in MV sehr gut gebucht. dpa