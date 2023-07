Mastbruch in der Nacht: Segler gerettet

Die freiwilligen Seenotretter der Station Kühlungsborn haben in der Nacht zum Freitag in der Mecklenburger Bucht einen Mann und eine Frau gerettet, die mit ihrem Segelboot Mastbruch erlitten. Das Boot sei manövrierunfähig in der Dunkelheit mitten im Fahrwasser der Fähren getrieben, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit.

Kühlungsborn - Die kleine Holzyacht sei von der aufmerksamen Besatzung der 230 Meter langen RoPax-Fähre „Nils Holgersson“ entdeckt worden.

Die Fähre informierte gegen 4.45 Uhr die Rettungsleitstelle See, dass sie auf dem Weg von Trelleborg nach Travemünde etwa auf Höhe Kühlungsborn Lichtsignale einer Taschenlampe im Wasser bemerkt habe. Sie stammten von der 9,5 Meter langen Segelyacht, die auf der Ostsee bei etwa einem Meter Wellenhöhe rund acht Seemeilen (rund 15 Kilometer) vor dem Festland im Fahrwasser trieb. Die Fähre stoppte und gab der Segelyacht Windschutz.

Die alarmierte Freiwilligenbesatzung des in Kühlungsborn stationierten Seenotrettungsbootes „Konrad-Otto“ sei wenige Minuten später ausgelaufen und habe den Havaristen kurz darauf erreicht. Die Segler waren auf dem Weg nach Warnemünde, als gegen 3.00 Uhr der Mast brach. Im Wasser treibende Leinen seien in den Propeller geraten und hätten auch die Maschine unbrauchbar gemacht. Verletzt wurde bei der Havarie niemand. dpa