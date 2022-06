Masterplan Gesundheitswirtschaft an Schwesig übergeben

Teilen

Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, wird von Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister zum Auftakt der 17. Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft vor dem Tagungshotel begrüßt. © Jens Büttner/dpa

Die Gesundheitssektor in Mecklenburg-Vorpommern soll in den kommenden Jahren als Schlüsselbranche des Landes weiterentwickelt werden. Dazu wurde ein „Masterplan Gesundheitswirtschaft 2030“ Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag zu Beginn der 17. Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft überreicht. „Der Masterplan ist kein starrer Plan, nachdem in jedem Jahr bestimmte Vorgaben zu erfüllen sind“, sagte die Regierungschefin in Rostock.

Rostock - Jede neue Idee sei gefragt und könne nach einer Diskussion aufgenommen werden, wenn sie praktikabel sei und den Menschen nutze, sagte die SPD-Politikerin. Der Masterplan wurde unter anderem vom MV-Netzwerk BioCon Valley erarbeitet.

Einer der Schwerpunkte des Masterplans ist die Vernetzung von Unternehmen und Institutionen aus Biotechnologie und Medizintechnik. Weiter gehe es um Gesundheitsdienstleistungen, Ernährung für die Gesundheit und den Gesundheitstourismus. Auch das Thema „Gesundes Altern“ findet sich im Masterplan wieder.

Die Gesundheitswirtschaft ist laut Schwesig ein Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor für Mecklenburg-Vorpommern. Mehr als 150.000 Menschen seien in der Branche beschäftigt. Mit rund 6,1 Milliarden Euro werde rund ein Siebtel der gesamten Bruttowertschöpfung des Landes in dieser Branche erwirtschaftet. dpa