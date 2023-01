Mecklenburg-Vorpommern mit 60 Ausstellern auf Grüner Woche

Nach zweijähriger Corona-Pause öffnen am Freitag (10.00 Uhr) die Messehallen am Berliner Funkturm wieder ihre Türen zur Grünen Woche. Mit dabei sind auch Aussteller aus Mecklenburg-Vorpommern, die auf der Welt-Leitmesse der Ernährungswirtschaft ihre Produkte und Dienstleistungen erstmals in einer eigenen Halle präsentieren. Mit 60 Firmen und Institutionen aus allen sechs Landkreisen verzeichne der Nordosten zwar keinen Teilnehmerrekord.

Schwerin/Berlin - Dennoch erwarte er einen „anständigen Start zurück in eine neue Normalität“, erklärte Agrarminister Till Backhaus.

Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Land an die Erfolge früherer Jahre anknüpfen werde. Traditionell hätten die Stände Mecklenburg-Vorpommerns zu den meistbesuchten auf der Grünen Woche gehört. Nach Angaben der Veranstalter werben insgesamt etwa 1800 Aussteller aus mehr als 70 Ländern mit über 100.000 Produkten um die Gunst des Publikums. Die Messe dauert bis zum 29. Januar. dpa