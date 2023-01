Mecklenburg-Vorpommern stellt Männerhilfetelefon bereit

Männliche Opfer von häuslicher oder sexualisierter Gewalt können sich nun auch in Mecklenburg-Vorpommern an das Männerhilfetelefon wenden. Die Gleichstellungsministerin des Landes, Jacqueline Bernhardt (Linke), sieht Handlungsbedarf: „Laut Statistik hat sich im vergangenen Jahr die Zahl der Anrufer um 50 Prozent gesteigert. Ende November 2022 hatten rund 4000 Männer unter der Nummer Hilfe gesucht“, sagte sie am Samstag in Schwerin.

Schwerin - Bisher gab es das Angebot in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden Württemberg.

Bernhardts Amtskollegin aus NRW, Josefine Paul (Grüne), ruft die restlichen Bundesländer auf, sich ebenfalls anzuschließen. „Das Thema findet bundesweit noch zu wenig Beachtung, deswegen setzen wir vier Länder heute gemeinsam ein Zeichen, um Gewalt gegen Männer zu enttabuisieren und Hilfe- und Unterstützungsangebote sichtbarer zu machen“, sagte sie. Ähnlich äußerten sich Ulrike Scharf (CSU) aus Bayern und Manne Lucha (Grüne) aus Baden-Württemberg. dpa