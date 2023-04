Mecklenburger Kirche ändert Jahrhundert-Tradition

Die evangelische Kirche in Mecklenburg verändert eine jahrhundertealte Tradition. Erstmals seit der Reformation in Mecklenburg 1533 soll am Sonntag in Leussow (Ludwigslust-Parchim) der zuständige Bischof regulär einen angehenden Pastor ordinieren. Im Gegensatz zu anderen Kirchenkreisen im Norden hätten das hier bis zuletzt die Pröpste der jeweiligen Kirchengemeinden übernommen, hieß es in einer Mitteilung der Kirche vom Donnerstag.

Leussow - Bischof Tilman Jeremias wird am Sonntag den 34-Jährigen Felix Degwitz ordinieren, so dass dieser künftig etwa taufen oder das Abendmahl halten kann. Degwitz hatte sich laut Kirche sein Theologiestudium in Greifswald unter anderem als Barkeeper finanziert. „Ein Barkeeper und ein Pastor haben gemeinsam, dass beide zuhören können müssen“, wird Degwitz zitiert. „Mir ist das häufig in den späteren Abendstunden passiert, dass mir Menschen ihr Herz ausgeschüttet haben.“

Bei der Ordination handelt es sich um eine Art Segnung und Beauftragung zur Verkündung des Evangeliums und der Verteilung der Sakramente.

In der Nordkirchenverfassung habe es für die bisherige Sonderregelung für Mecklenburg extra einen Passus gegeben. In Mecklenburg habe man traditionell eher die Zugehörigkeit zur konkreten Gemeinde betont, sagte eine Kirchensprecherin. Künftig soll auf Beschluss der Landessynode der Bischof die angehenden Pastorinnen und Pastoren zwar ordinieren, allerdings nicht zentral wie etwa in Hamburg, sondern in der jeweiligen Gemeinde. Die Veränderung habe zwar für den oder die Ordinierte keine praktischen Folgen, sie sei aber „historisch schon beachtlich“.

In den zurückliegenden Jahrhunderten habe es zwar auch sehr selten bischöfliche Ordinationen in Mecklenburg gegeben, allerdings nur in Ausnahmen, wenn etwa der Probst krank gewesen sei. dpa