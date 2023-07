Medien: Frauen-Länderspiel am 1. Dezember in Rostock

Das Ostseestadion, Spielstätte des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Das deutsche Fußball-Nationalteam der Frauen bestreiten nach Informationen der „Ostsee-Zeitung“ ein Länderspiel im Ostseestadion in Rostock. Demnach trifft die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 1. Dezember auf Dänemark. Eine offizielle Bestätigung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) solle es erst nach der WM in Australien und Neuseeland geben, schrieb die Zeitung.

Rostock - Grundsätzlich sei Rostock ein interessanter Standort, bestätigen könne man aber zum jetzigen Zeitpunkt nichts, hieß es vom Verband am Mittwoch auf Anfrage. Aktuell spielen die deutschen Fußballerinnen bei der WM. Ihr erstes Spiel hatten sie am Montag mit 6:0 gegen Marokko gewonnen.

Im Februar hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf der „Ostsee-Zeitung“ zu einem möglichen Länderspiel der Fußballerinnen in der Heimstätte des Männer-Zweitligisten Hansa Rostock gesagt: „Grundsätzlich unterstütze ich es, dass Frauen-Länderspiele regelmäßig in den neuen Ländern stattfinden - und damit natürlich auch in Mecklenburg-Vorpommern.“ Der 62-Jährige lobte „eine große Fußballtradition“ in der Hansestadt. „Hier haben wir die Fans und ein schönes Stadion. Ich denke, die Voraussetzungen passen.“ dpa