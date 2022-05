Medienscout-Konferenz: Mehr Fälle von Cybermobbing

Die Corona-Pandemie hat nach Ansicht der Rostocker Rechtsanwältin Gesa Stückmann den Bedarf an sogenannten Medienscouts deutlich verstärkt. Während der Pandemie seien viel mehr Schüler in den sozialen Netzwerken oder in Games aktiv gewesen, gleichzeitig habe der persönliche Austausch gefehlt, sagte Stückmann an Freitag zu Beginn der 5. Bundesjugendkonferenz Medien in Rostock.

Rostock - Die Anonymität und die nicht sichtbaren Reaktionen der Betroffenen hätten das Vorgehen der Täter erleichtert. Eine Befragung unter Medienscouts habe ergeben, dass die Anfragen wegen Cybermobbing im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 um rund 15 Prozent zugenommen haben.

Zur Konferenz waren mehr als 200 Medienscouts aus ganz Deutschland nach Rostock gekommen. Diese speziell ausgebildeten Jugendlichen verstehen sich als Multiplikatoren für eine verantwortungsvolle Mediennutzung und stehen Jugendlichen und Mitschülern als Ratgeber zur Verfügung. „Sie vermitteln Medienkompetenz auf Augenhöhe“, sagte Stückmann. Die Scouts beraten auch zu Themen wie Datenschutz, Hate-Speech oder Urheberrecht. Die Scouts seien auch der Meinung, dass Eltern mehr Medienkompetenz bräuchten.

„Vor dem Hintergrund dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe sind Medienscouts Bindeglied zwischen Eltern, Lehrerschaft, Schülerinnen und Schülern“, sagte die Leiterin der Techniker Krankenkasse MV, Manon Austenat-Wied. Die digitale Gesundheitskompetenz sollte ein fester Bestandteil der Präventionsarbeit in allen Lebensbereichen sein. Die häufigsten Auswirkungen von ungesundem Medienkonsum sind den Angaben zufolge Kopfschmerzen, Schlafprobleme oder Schmerzen im Rücken-, Schulter- oder Nackenbereich. dpa