Mehr als 1000 Liter Diesel von Betriebstankstelle gestohlen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Diebe haben im Landkreis Vorpommern-Rügen eine Betriebstankstelle aufgebrochen und geplündert. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, geschah der Vorfall in Semlow bei Ribnitz-Damgarten zwischen dem 21. Dezember und Neujahr. Nach ersten Ermittlungen brachen die Täter die Umzäunung der Firma auf, fuhren mit einem Fahrzeug an die Tankstelle, zapften mehr als 1000 Liter Diesel ab und verschwanden.

Semlow - Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls.

Der Schaden, auch durch die Beschädigungen an der Tankstelle, wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Betreiber bemerkten den Vorfall erst am 1. Januar und erstatteten Anzeige.

Im Zusammenhang mit den stark gestiegenen Kraftstoffpreisen hat Kraftstoffdiebstahl aus Fahrzeugen im Nordosten 2022 deutlich zugenommen, wie es vom Landeskriminalamt MV hieß. So wurden bis Mitte Dezember den Angaben zufolge 450 Kraftstoffdiebstähle registriert, 2021 waren es 190 Fälle gewesen. dpa