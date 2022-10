Mehr als 1500 neue Studierende in Greifswald

Blick auf das Hauptgebäude der Universität Greifswald. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

An der Universität Greifswald haben sich zum Wintersemester 2022/23 bislang mehr als 1560 Studierende neu eingeschrieben. Am kommenden Montag sollen die Erstis mit der traditionellen feierlichen Immatrikulation im Dom St. Nikolai begrüßt werden, wie die Hochschule am Freitag mitteilte. Insgesamt seien aktuell mehr als 10.270 Studierende an der Universität eingeschrieben.

Greifswald - Davon kommen mehr als 1000 aus insgesamt 102 Ländern.

Besonders begehrt waren den Angaben zufolge neben Medizin und Rechtswissenschaft die Politikwissenschaft sowie Lehramt Gymnasium Bildungswissenschaft. Neu seien die beiden Masterstudiengänge Bioeconomy und Infection Biology & Immunology sowie der Bachelorstudiengang Lehramt Deutsch-Polnisch, der in Stettin und Greifswald absolviert wird. 28 Prozent der neu Immatrikulierten komme aus Mecklenburg-Vorpommern, 43 Prozent aus den alten Bundesländern.

Die zweite Universität im Nordosten, die Universität Rostock, will bereits am Freitagnachmittag die feierliche Immatrikulation in der St.-Marien-Kirche begehen. Zuvor war ein Festumzug durch die Innenstadt geplant.

An den Universitäten in Rostock und Greifswald hat am 1. Oktober das Wintersemester 2022/2023 begonnen. In Rostock war der Montag bereits der erste Vorlesungstag. In Greifswald sollen die Vorlesungen kommenden Montag starten. Beide Hochschulen hatten kürzlich ihre Sorge über die gestiegenen Kosten mitgeteilt. Die Hochschulen im Nordosten - etwa in Neubrandenburg und Wismar - waren schon vor rund vier Wochen ins Semester gestartet. dpa