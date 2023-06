Mehr als 20 Bauten am Tag der Architektur mit offenen Türen

Mehr als 20 neu gebaute oder sanierte Gebäude öffnen an diesem Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern beim bundesweiten Tag der Architektur ihre Türen. Die Architektenkammer lädt außerdem zu Diskussionen über die Baukultur ein. So ist in Stralsund eine Podiumsdiskussion über Nachhaltigkeit am Bau angekündigt. In Rostock, Stralsund und Greifswald gibt es Radtouren zu besonderen Bauprojekten.

Schwerin - Mancherorts gibt es auch erst am Sonntag Führungen, etwa in Anklam im neu sanierten Hotel „Anklamer Hof“ und in der Nikolaikirche, die gerade zum Museum „Ikareum“ über den Flugpionier Otto Lilienthal umgebaut wird.

Der Tag der Architektur wird jedes Jahr am letzten Wochenende im Juni organisiert. Sonst nicht für die Öffentlichkeit frei zugängliche Gebäude werden dabei von Architekten bei Führungen und Besichtigungen vorgestellt.

Das Landwirtschaftsministerium in Schwerin legte in einer Mitteilung vom Freitag den Fokus auf das nachhaltige Bauen. So könne am Samstag die Kita Stadtspatzen mit dem Pädagogischen Forum in Wismar - ein dreigeschossiger Holzrahmenbau - besichtigt werden. Das Gebäude in der Gerberstraße 5 habe einen Sonderpreis beim Bundeswettbewerb „HolzbauPlus 2020“ erhalten. dpa