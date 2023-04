Mehr als 200 Menschen demonstrieren gegen Flüchtlingspolitik

Rund 220 Menschen haben nach Polizeiangaben am Freitagabend in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) gegen die aktuelle Flüchtlingspolitik demonstriert. Unter dem Motto „Angst ist kein Rassismus“ zogen die Teilnehmer durch die Stadt, wie das Polizeipräsidium Rostock mitteilte. Zuvor war ein Autokorso mit 19 Fahrzeugen von Gadebusch nach Grevesmühlen gefahren.

Grevesmühlen - Störungen habe es nicht gegeben, so die Polizei. In Nordwestmecklenburg kommt es immer wieder zu Protesten, seit der Landkreis im 500 Einwohner zählenden Ort Upahl eine Container-Unterkunft für 400 Asylbewerber bauen will. Der Kreistag beschloss im März eine Verkleinerung des Vorhabens auf 200 Plätze. dpa