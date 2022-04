Mehr als 400.000 Euro Schaden bei Bränden im Nordosten

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Flammen haben für Schäden von fast einer halben Million Euro in einem Gartenbaubetrieb, einer Garagensiedlung und einem Mehrfamilienhaus gesorgt. Ernsthaft verletzt wurde aber niemand.

Rechlin/Parchim/Anklam - Bei mehreren Bränden in Rechlin (Mecklenburgische Seenplatte), Anklam (Vorpommern-Greifswald) und Paarsch nahe Parchim ist ein Schaden von mehr als 400.000 Euro entstanden. In allen Fällen werden die genauen Brandursachen von Gutachtern noch untersucht, wie Polizeisprecher am Donnerstagmorgen in den Präsidien in Rostock und Neubrandenburg sagten.

Der größte Schaden entstand am Mittwochabend in Paarsch (Ludwigslust-Parchim), wo eine Halle eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes mit Werkstatt trotz Feuerwehreinsatz fast ganz zerstört wurde. Die meisten im Gebäude abgestellten Fahrzeuge, Werkzeug und Material verbrannten, ein Traktor konnte durch Mitarbeiter noch hinausgefahren und gerettet werden. Der Eigentümer schätzte den Schaden auf rund 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Zuvor war ein einjähriger Junge nach einem Feuer in einer Wohnung in Anklam zur Beobachtung in eine Klinik gebracht worden. Der 28-jährige Vater soll seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kurz verlassen haben und als er mit dem Kind zurückkam, brannte es schon. Durch das Feuer, dass die Feuerwehr löschen konnte, ist die Wohnung unbewohnbar, der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache sei noch unklar.

In Rechlin ist ebenfalls am Mittwochabend vermutlich bei Reparaturarbeiten ein Brand in einem Garagenkomplex ausgebrochen. Dabei wurden die Garage, eine dazugehörige Werkstatt, ein Motorrad und zwei Autos zerstört. Der Schaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.

Der 47 Jahre alte Bastler und Eigentümer habe erst noch versucht, das Feuer selbst zu löschen, dann aber aufgegeben und die Feuerwehr verständigt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. dpa