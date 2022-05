Mehr Auszubildende in der Pflege

Eine Pflegefachkraft zieht einem Klienten einen Kompressionsstrumpf an. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat sich anlässlich des Tags der Pflege erfreut über die gestiegenen Zahlen an Auszubildenden in der Branche gezeigt. „Wir sind gerade bei der Pflegeausbildung in Mecklenburg-Vorpommern gut vorangekommen. In den vergangenen Jahren haben sich stetig mehr junge Menschen für eine Pflegeausbildung entschieden“, sagte die Politikerin am Donnerstag in Schwerin.

Schwerin - Den Angaben zufolge starteten 1550 Auszubildende in das Schuljahr 2021/22, vier Jahre zuvor waren es nur 950.

Seit dem Jahr 2020 ist die Ausbildung in der Pflege kostenfrei, dies bezeichnete Drese als wesentlichen Fortschritt. „Die Ausbildung wird über einen Pflegeausbildungsfonds finanziert, der im Jahr 2022 circa 105 Millionen Euro umfasst und vom Landesamt für Gesundheit und Soziales verwaltet wird“, so die Ministerin. Gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen seien wichtig, um den stetig steigenden Fachkräftebedarf zu decken. Die Zahl der Auszubildenden hatte allerdings bereits vor der Verabschiedung des zugehörigen Pflegeberufegesetzes angezogen. dpa