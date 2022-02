Mehr Geld für Beschäftigte des Nudelherstellers Möwe

Die Beschäftigten beim ostdeutschen Traditions-Nudelhersteller Möwe Teigwarenwerk GmbH (Waren) bekommen mehr Geld. Wie die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) Mecklenburg-Vorpommern und das Unternehmen am Mittwoch mitteilten, wurden zwei Lohn- und Gehaltserhöhungen für 2022 und 2023 festgelegt. So bekommen die 46 Mitarbeiter bereits ab Februar bis zu 3,4 Prozent mehr Geld für 2022 und 2023 weitere 2,8 Prozent dazu.

Waren - Das mache etwa 65 bis 75 Euro im Jahr mehr für einen durchschnittlichen Vollbeschäftigten in dem Nahrungsmittelbetrieb aus.

„Damit hält das Unternehmen seit 1990 stabil an Tarifverträgen fest“, sagte Jörg Dahms als Landesgeschäftsführer der NGG. Das sei in der Branche keine Selbstverständlichkeit. Möwe ist der einzige Nudelhersteller in Mecklenburg-Vorpommern und gehört seit fast 70 Jahren zu den bekanntesten ostdeutschen Nahrungsmittelproduzenten.

Nach 1990 hatte es mehrere Privatisierungen gegeben, bis Geschäftsführer Wolfgang Sengewisch das Unternehmen vor elf Jahren allein übernahm und wieder ausbaute. Pro Jahr wurden zuletzt mehr als 12 000 Tonnen Nudeln produziert. dpa