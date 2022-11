Mehrere Glätteunfälle in MV: Drei Verletzte

Teilen

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Auf glatten Straßen haben sich in Mecklenburg-Vorpommern mindestens 17 Unfälle ereignet. Drei Menschen wurden nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen verletzt. Auf der A20 im Kreuz Wismar sei ein Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Fahrer und Beifahrer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie das Polizeipräsidium Rostock mitteilte.

Rostock/Neubrandenburg - Nahe Bresewitz bei Friedland im Kreis Mecklenburgische Seenplatte fuhr eine 26-Jährige gegen einen Baum. Sie hatte nach Angaben des Polizeipräsidiums Neubrandenburg in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto verloren. Die Fahrerin kam ebenfalls in eine Klinik.

Bei den übrigen Unfällen blieb es bei Sachschäden. Die Polizei erinnerte an die Winterreifenpflicht. Einige der verunglückten Fahrzeuge hätten noch Sommerreifen gehabt. In weiten Teilen von Mecklenburg-Vorpommern hatte es in der Nacht zum Samstag den ersten Wintereinbruch gegeben. dpa