Merkel 2023 zu Rostocker Kaufmannstreffen erwartet

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll im kommenden Jahr erneut als Gastrednerin zu einem traditionellen Kaufmannstreffen nach Rostock kommen. „Sie hat unter Vorbehalt zugesagt“, sagte am Freitag in Rostock Klaus-Jürgen Strupp, Vorsitzender des organisierenden Vereins und Rostocker IHK-Präsident. „Da freuen wir uns sehr.“

Rostock - Nachdem sie bereits ein Jahr vor ihrer ersten Kanzlerschaft als Gastrednerin zu der sogenannten Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock gekommen sei, habe man sie eigentlich auch ein Jahr nach ihrer Kanzlerschaft also in diesem Jahr eingeladen, sagte Strupp. „Sie hat gesagt, in diesem Jahr macht sie es noch nicht.“ Merkel trete in diesem Jahr nur begrenzt öffentlich auf. Für kommendes Jahr habe Merkel aber vorbehaltlich der Gesundheit und etwaiger wichtigerer Termine zugesagt, dass sie kommen werde.

Die Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock ist ein Festmahl, das schon seit dem Mittelalter stattfindet und bei dem Unternehmer traditionell Geld für gemeinnützige Zwecke in der Hansestadt sammeln. In diesem Jahr war der Unionsfraktionsvorsitzende und CDU-Chef Friedrich Merz als Gastredner gekommen. dpa