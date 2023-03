Messerattacke an Bahnhof: 27-Jähriger vor Gericht

Eine Strafgesetzbuch liegt in einem Sitzungssaal. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Am Landgericht Stralsund muss sich ab heute ein 27-Jähriger nach einer Messerattacke am Greifswalder Bahnhof wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Laut Anklage soll der Mann im vergangenen Oktober auf dem dortigen Vorplatz einem anderen Mann mit einem Küchenmesser in den Hals gestochen haben.

Stralsund - Das Opfer im Alter von Mitte Dreißig habe durch den Stich eine Verletzung der Halsschlagader erlitten und sein Leben habe nur durch unmittelbares Einschreiten von Ersthelfern, Rettungsdienst und eine unverzügliche Operation gerettet werden können.

Der stark alkoholisierte Tatverdächtige war geflüchtet. Er wurde kurz nach dem Vorfall in den Wallanlagen von Greifswald gefasst. Beide Männer sollen ohne festen Wohnsitz und vorher zusammen auf dem Bahnhof zu sehen gewesen sein. Ein Urteil wird am 24. März erwartet. dpa