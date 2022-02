Messerattacke in Behindertenheim: Angeklagte schweigt

Am Landgericht Neubrandenburg hat am Mittwoch ein Prozess um eine lebensgefährliche Messerattacke in einer Behinderteneinrichtung begonnen. Die 38-jährige Angeklagte wollte sich zunächst nicht zum Vorwurf des versuchten Totschlags äußern. Kurz nach der Verlesung der Anklage schloss Richterin Daniela Lieschke auf Antrag des Verteidigers die Öffentlichkeit aus.

Neubrandenburg - Grund sei, dass eine dauerhafte Einweisung der Frau in ein psychiatrisches Haftkrankenhaus geprüft werde. Dabei kämen Umstände aus dem „höchstpersönlichen Lebensbereich von der Angeklagten und vom Ofer zur Sprache“. Das Urteil soll am 24. Februar wieder öffentlich verkündet werden.

Die 38-Jährige soll im Juli 2021 in ihrem Heim in Demmin mit einem Messer unerwartet auf einen Mitbewohner eingestochen haben, der ihr eigentlich helfen wollte. Der 30-Jährige hatte ihr den Rücken zugedreht. Das Opfer erlitt drei Stiche und eine schwere Lungenverletzung. Der Mann musste notoperiert werden, überlebte und hat nach Angaben seines Anwaltes keine schwerwiegenden Folgen davongetragen.

Laut Anklage war die Angeklagte vor der Tat von einem Besuch bei ihrer Familie zurückgekehrt, wo es Streit gegeben hatte. In der Folge war sie sehr erregt und der Mitbewohner hatte ihr aus Decken einen Ball geformt, auf den sie einschlagen und so ihren Frust abbauen sollte. In dem Prozess soll mit Hilfe einer Gutachterin geklärt werden, inwieweit die 38-Jährige schuldfähig ist. dpa