Messerattacke in Behindertenheim: Urteil gegen Frau erwartet

Die Statue der Justitia steht mit einer Waage und einem Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Am Landgericht Neubrandenburg soll am heutigen Donnerstag (10.00 Uhr) der Prozess um eine lebensgefährliche Messerattacke in einer Behinderteneinrichtung abgeschlossen werden. In dem nicht öffentlichen Verfahren wird einer 38-jährigen Frau aus Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) versuchter Totschlag vorgeworfen.

Neubrandenburg - Die Kammer will am Donnerstag erst die Plädoyers in nicht öffentlicher Sitzung hören, danach soll das Urteil wieder öffentlich verkündet werden. Die Angeklagte hat laut Anklage im Juli 2021 mit einem Messer mit 18 Zentimeter langer Klinge auf einen Mitbewohner eingestochen, der ihr gerade den Rücken zugedreht hatte. Der Mann hatte ihr eigentlich beim Frustabbau helfen wollen.

Die Angeklagte hatte sich zu Prozessbeginn nicht dazu geäußert. Das Landgericht hat die Öffentlichkeit ausgeschlossen, weil die Schuldfähigkeit und eine dauerhafte Einweisung der Frau in ein psychiatrisches Haftkrankenhaus geprüft werden sollte. Das Opfer erlitt eine schwere Lungenverletzung, musste notoperiert werden und überlebte. dpa