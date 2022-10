Messerattacke: Zehn Jahre Haft wegen versuchten Mordes

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Wegen einer lebensgefährlichen Messerattacke auf einen Mann in Stralsund muss ein 33-jähriger Autoverkäufer für zehn Jahre in Haft. Wie ein Sprecher des Landgerichtes Stralsund am Freitag sagte, wurde der Angeklagte aus Greifswald am Donnerstag wegen versuchten Mordes, versuchten schweren Raubes und Körperverletzung schuldig gesprochen. Der Verurteilte habe aus Habgier und mit Heimtücke gehandelt.

Stralsund - Die Messerattacke hatte sich am 6. April in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund ereignet. Der Täter hatte durch ein Verkaufsgespräch gewusst, dass der damals 58-jährige Geschädigte viel Bargeld zu Hause hatte. Der Verurteilte hatte sich mit einer Karnevalsmaske verkleidet. Nach dem Klingeln und dem Öffnen der Tür habe er etwa 20 Mal auf das Opfer eingestochen. Der Mieter wehrte sich stark und schrie laut, so dass Nachbarn zu Hilfe kamen. Der maskierte Täter floh. Das Opfer überlebte knapp.

Die Polizei nahm den 33-Jährigen zwei Tage später fest. Der Verurteilte hatte vor Gericht angegeben, dass er Spiel- und andere Schulden in Höhe von rund 100.000 Euro hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. dpa